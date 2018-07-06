У Краснопіллі читали Грабовського 11 вересня, як і кожного року на початку першого місяця осені, в рамках великого літературно-мистецького свята відбувся щорічний районний конкурс читців та знавців віршів нашого земляка Павла Грабовського.

Нинішній захід присвячений 154-й річниці від дня народження митця під назвою «І добрим словом спогадає потомок вільний», пише сайт облради.

Районний конкурс читців-декламаторів зібрав більше тридцяти як і зовсім молодих, так і дорослих поціновувачів та знавців творчості поета. Павло Грабовський у свій час пробуджував відданість, гідність та патріотизм. І сьогодні його вірші сяють новими гранями, стали поштовхом для переосмислення глибокої суті людського буття. Не даремно організатори конкурсу відзначають підвищений інтерес молоді Краснопільського району до цього заходу, які з кожним роком демонструють потужніший потенціал.

Так, за умовами випробувань учасників конкурсу, яких розділили на п’ять вікових категорій, оцінювали за наступними критеріями: майстерність виконання, відповідність твору тематиці конкурсу, оригінальність виконання, застосування художніх засобів для розкриття виразності твору, володіння сценічною мовою, артистизм.

Свою високу майстерність виконання, широку репертуарну палітру, артистизм та сценічну культуру продемонстрували 34 учасники художньої аматорської творчості, школярі з усього району. До складу авторитетного журі, яке оцінювало в цьому році конкурсантів, увійшли: голова Сумської обласної організації Національної спілки письменників Олександр Вертіль, член спілки Сумської обласної організації Національної спілки письменників України, керівник Сумської обласної молодіжної літературної студії «Зажинок» Тамара Герасименко, член студії «Зажинок», поетеса Надія Позняк.

Кожен учасник декламував свої улюблені вірші Павла Грабовського і вплітав їх у символічний вінок вдячності та пошани поету. Важко було оцінювати конкурсантів, бо всі вони талановиті і майстерно розкривали образи персонажів творів.

За результатами оцінювання журі визначило переможців у п’яти вікових групах. Усі учасники були нагороджені дипломами відділу культури і туризму Краснопільської РДА. Окремі конкурсанти були відзначені та нагороджені цінними подарунками: від голови районної ради у молодшій категорії – Діана Придатко, від голови райдержадміністрації - Вікторія Мамалига, від селищного голови у категорії, віком від 35 років – Людмила Астахова.

Після мистецького заходу, його учасники та запрошені почесні гості відвідали малу Батьківщину митця - с. Грабовське - та поклали квіти до постаменту поета-земляка.