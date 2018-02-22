Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»

16 сентября в городском парке им. Кожедуба состоится очередная выставка животных Сумского общества защиты животных «Друг из приюта».

Гостей праздника ждут:

- Собаки из Центра Передержки, которые ищут дом;

- Котики и кошечки, ожидающие хозяев;

- Зажигательная zumba;

- Благотворительный ярмарок;

- Консультации ветеринарного врача, кинолога;

- Сбор помощи приюту (вещи, корма, медикаменты);

- Фото-зона (фотограф).

Старт в 11.00.

Общество Друг из приюта

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В сентябре в Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»
17.08.2018 14:07

В сентябре в Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»

16 сентября в городском парке им. Кожедуба состоится очередная выставка животных Сумского общества защиты животных «Друг из приюта»....

Больше 30 четырехлапых друзей нашли новый дом
18.06.2018 14:55

Больше 30 четырехлапых друзей нашли новый дом

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В Сумах пройдет фестиваль «Друг из приюта»
15.06.2018 08:05

В Сумах пройдет фестиваль «Друг из приюта»

17 июня в городском парке им. Кожедуба состоится традиционный фестиваль «Друг из приюта»....

23.05.2018 13:08

Сумчан приглашают на фестиваль «Друг из приюта»

17 июня в городском парке им. Кожедуба состоится традиционный фестиваль «Друг из приюта»....

22.02.2018 09:24

В Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»

25 февраля в выставочном центре «Ильинский» будет проходить зимний фестиваль «Друг из приюта». Старт в 11.00....

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«Проклятие монахини» Корин Харди (США, 2018)
«Проклятие монахини» Корин Харди (США, 2018)
Кино Дружба
19-40 - 60 грн.
«Багровая мята» Пьер Морель (США, 2018)
«Багровая мята» Пьер Морель (США, 2018)
Кино Космос
14:00 — 45 грн 18:15 — 50 грн
«Великий уравнитель 2» Антуан Фукуа (США, 2018)
«Великий уравнитель 2» Антуан Фукуа (США, 2018)
Кино Космос
16:00 — 45 грн 20:15 — 50 грн
 
«Мартин Боруля» И.Карпенко-Карого
Театр Театр им. М.С.Щепкина
18.00
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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