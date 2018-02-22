В Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»

Гостей праздника ждут:
- Собаки из Центра Передержки, которые ищут дом;
- Котики и кошечки, ожидающие хозяев;
- Зажигательная zumba;
- Благотворительный ярмарок;
- Консультации ветеринарного врача, кинолога;
- Сбор помощи приюту (вещи, корма, медикаменты);
- Фото-зона (фотограф).
Старт в 11.00.
16 сентября в городском парке им. Кожедуба состоится очередная выставка животных Сумского общества защиты животных «Друг из приюта»....
17 июня в городском парке им. Кожедуба прошел уже шестой фестиваль «Друг из приюта»....
17 июня в городском парке им. Кожедуба состоится традиционный фестиваль «Друг из приюта»....
17 июня в городском парке им. Кожедуба состоится традиционный фестиваль «Друг из приюта»....
25 февраля в выставочном центре «Ильинский» будет проходить зимний фестиваль «Друг из приюта». Старт в 11.00....