Дети c Сумщины из семей участников АТО и льготных категорий будут отдыхать в Хорватии

Организаторами поездки является управление молодежи и спорта облгосадминистрации совместно с Сумской общественной организацией «Самаритяне Сумщины» в рамках соглашения и с учетом многолетнего опыта сотрудничества в этом направлении.
Юные сумчане проходят оздоровление и отдых в детском оздоровительном учреждении санаторного типа «Таврия» в Скадовске Херсонской области уже третий год...
В Сумах за средства городского бюджета планируют приобрести 912 путевок для отдыха и оздоровления детей-льготников....
Это стало возможным благодаря подписанному Соглашению о сотрудничестве в сфере развития туризма и оздоровления между Сумской и Херсонской облгосадминистрациями....
При этом оздоровлением и отдыхом охвачено более 38 тысяч детей....
Летом в лагере Сумского государственного университета отдохнули 468 детей....