Дети c Сумщины из семей участников АТО и льготных категорий будут отдыхать в Хорватии По приглашению Посольства Украины в Республике Хорватия 45 детей из семей участников АТО, внутренне перемещенных лиц, малообеспеченных семей, а также детей других льготных категорий поедут на отдых в с. Шило на острове Крк (Хорватия) с 13 по 26 сентября.

Организаторами поездки является управление молодежи и спорта облгосадминистрации совместно с Сумской общественной организацией «Самаритяне Сумщины» в рамках соглашения и с учетом многолетнего опыта сотрудничества в этом направлении.