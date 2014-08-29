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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:45130

Дети c Сумщины из семей участников АТО и льготных категорий будут отдыхать в Хорватии

По приглашению Посольства Украины в Республике Хорватия 45 детей из семей участников АТО, внутренне перемещенных лиц, малообеспеченных семей, а также детей других льготных категорий поедут на отдых в с. Шило на острове Крк (Хорватия) с 13 по 26 сентября.

Организаторами поездки является управление молодежи и спорта облгосадминистрации совместно с Сумской общественной организацией «Самаритяне Сумщины» в рамках соглашения и с учетом многолетнего опыта сотрудничества в этом направлении.

Общество Летний отдых Хорватия

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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