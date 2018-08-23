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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:17144

Сумчане голосуют за автоматическое освещение улиц

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Автоматическое освещение улиц Сум».

«Освещение нашего города включается не по факту наступления сумерек, а по какому-то непонятному графику, который составляется вручную. Неужели необходимо ждать ДТП на пешеходных переходах для установки систем автоматического включения освещения в городе с наступлением темноты? Очень часто в вечернее время суток на небе облачно, и на улицах темно задолго до захода солнца. Датчик определения освещения не так дорого стоит, как человеческая жизнь. Прошу перевести работу системы освещения города из графиков на автоматическую работу по солнечному освещению», - пишет автор петиции Захарко Дмитрий Владимирович.

Дата начала сбора подписей: 11 сентября 2018 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 12 сентября петицию подписали 23 человека из 250 необходимых.

Общество Петиция Уличное освещение

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