Таможенники обнаружили косметические средства на полмиллиона На таможенном посту «Конотоп» задержали пассажира поезда «Москва - Одесса», который пытался пересечь таможенную границу Украины, не задекларировав товар на сумму почти 500 тыс. гривен.

Во время осуществления таможенного контроля вагона поезда сообщением «Москва - Одесса» гражданину Украины было предложено задекларировать по установленной форме сведения о товарах, валюте и ценностях, которые он перемещает через границу. В таможенной декларации пассажир поезда отметил, что перемещает товар - косметические изделия стоимостью 33,6 тыс. грн и гомеопатические средства стоимостью 2,8 тыс. грн.

В ходе дальнейшего контроля и идентификации товара установлено, что украинец перемещает через таможенную границу Украины кремы, помады, тональные средства, пудры, гели, средства для пилинга, наборы кистей, косметические карандаши в количестве 1199 единиц и гомеопатические средства в количестве 206 единиц, подлежащих обязательному декларированию по установленной форме, поскольку превышают нормы, указанные в ст. 374 Таможенного кодекса Украины. Товар находился в четырех сумках.

Таким образом, украинец нарушил требования статьи 257 Таможенного кодекса Украины и пункта 2.9 приказа Министерства финансов Украины №614 от 28.05.2012.

В настоящее время товар изъят для дальнейшей проверки. На правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.