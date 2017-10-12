«Барса» стартовала с разгромного поражения

12 сентября сумская «Барса» открыла новый сезон в Днепре, где проиграла местному СК «Днепр-1» со счетом 0:5.
В следующую среду воспитанники сумского футбольного центра сыграют первый домашний матч. В гости к «Барсе» приедет краматорский «Авангард».
В субботу, 8 сентября, на поле футбольного центра «Барса» пройдут сразу две встречи Детско-юношеской футбольной лиги Украины....
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1 ноября в Сумах состоялся заключительный матч первого тура первенства Украины среди команд U-19 в первой лиге....
11 октября были сыграны матчи 5-го тура первенства Украины по футболу среди команд U-19....