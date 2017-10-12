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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:423

«Барса» стартовала с разгромного поражения

Стартовало первенство Украины по футболу U19 в первой лиге.

12 сентября сумская «Барса» открыла новый сезон в Днепре, где проиграла местному СК «Днепр-1» со счетом 0:5.

В следующую среду воспитанники сумского футбольного центра сыграют первый домашний матч. В гости к «Барсе» приедет краматорский «Авангард».

Спорт Барса
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