«Барса» стартовала с разгромного поражения Стартовало первенство Украины по футболу U19 в первой лиге.

12 сентября сумская «Барса» открыла новый сезон в Днепре, где проиграла местному СК «Днепр-1» со счетом 0:5.

В следующую среду воспитанники сумского футбольного центра сыграют первый домашний матч. В гости к «Барсе» приедет краматорский «Авангард».