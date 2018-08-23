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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:04123

В Сумах обокрали полицейского

Внутренняя безопасность НПУ и уголовный розыск Сумщины задержали мужчин, которые обокрали квартиру полицейского.

Вернувшись со службы, сотрудник Главного управления Национальной полиции в Сумской области обнаружил, что его квартиру обокрали. Неизвестные подобрали ключи, проникли в помещение и перевернули вещи в поисках ценностей. Злоумышленники нашли две тысячи гривен и золотую цепочку с крестиком весом 3 грамма. Их и похитили.

О событии полицейский сообщил по спецлинии «102». Следственным отделом Сумского отдела полиции было начато уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины.

Уже через несколько дней совместными действиями работников Сумского управления Департамента внутренней безопасности НПУ, уголовного розыска областной полиции и полиции Сум, злоумышленники были установлены и задержаны.

Фигурантами кражи оказались сумчане, родные братья 32 и 34 лет. В прошлом оба неоднократно привлекались к ответственности за совершение аналогичных преступлений, грабежей, разбоев и хранение наркотических веществ.

Стоит заметить, что после совершения кражи в квартире правоохранителя они «обчистили» еще два частных дома. На момент совершения этих преступлений братья находились в статусе подсудимых.

В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Право Кража

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