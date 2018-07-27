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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На юге Сумщины 5-й класс пожарной опасности!

По прогнозам Сумского гидрометцентра, 13-14 сентября в южных районах области удерживаться чрезвычайная пожарная опасность наивысшего 5-го класса.

Поэтому высокой остается вероятность возникновения пожаров. В первую очередь, это касается возгораний в природных экосистемах и на открытых территориях.

Спасатели в очередной раз призывают граждан проявлять крайнюю осторожность в обращении с огнем и не сжигать сухостой. Помните, что в данный период запрещается разведение костров в лесах и вблизи них, также предусматривается введение ограничения на доступ населения в хвойные насаждения.

При обнаружении пожара, который только начинается (например, небольшого возгорания травы или тлеющей лесной подстилки), попробуйте потушить его самостоятельно водой, почвой или ветками лиственных пород деревьев. Обязательно надо подождать и убедиться, что огонь не разгорится снова. Если же пожар достаточно значительный - немедленно звоните в Службу спасения по телефону «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожарная безопасность

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