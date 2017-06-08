В изъятой на Сумщине партии рыбы возбудителя ботулизма не нашли (видео)

Об этом сообщила начальница Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентина Тищенко, говорится в сюжете UA:СУМИ.
«Бактериологической лабораторией «Сумского областного лабораторного центрп» была проведена биологическая проба заражения лабораторных животных. И пока все животные живы, это свидетельствует о том, что в этой продукции, которая была изъята в торговой сети и на складе, возбудителя ботулизмом нет и токсинообразования не произошло. Для данного возбудителя характерна гнездовая локализация и частичная контаминация. Здесь сыграл роль этот фактор», - говорит она.
Напомним: в это воскресенье в местную больницу Глухова обратились двое мужчин с клиническими признаками ботулизма. Оба употребляли вяленую рыбу, приобретенную в местном магазине. По словам специалистов Сумской госпродпотребслужбы, партия этой рыбы в 600 килограммов поступила в магазины Глухова и Шостки от частного предпринимателя из Полтавской области. Сейчас рыба изъята, проводятся следственные действия.
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