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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20130

В изъятой на Сумщине партии рыбы возбудителя ботулизма не нашли (видео)

Предварительные клинические исследования не выявили возбудителя ботулизма в образцах партии рыбы, изъятой Госпродпотребслужбой из магазинов Глухова и Шостки.

Об этом сообщила начальница Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентина Тищенко, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Бактериологической лабораторией «Сумского областного лабораторного центрп» была проведена биологическая проба заражения лабораторных животных. И пока все животные живы, это свидетельствует о том, что в этой продукции, которая была изъята в торговой сети и на складе, возбудителя ботулизмом нет и токсинообразования не произошло. Для данного возбудителя характерна гнездовая локализация и частичная контаминация. Здесь сыграл роль этот фактор», - говорит она.

Напомним: в это воскресенье в местную больницу Глухова обратились двое мужчин с клиническими признаками ботулизма. Оба употребляли вяленую рыбу, приобретенную в местном магазине. По словам специалистов Сумской госпродпотребслужбы, партия этой рыбы в 600 килограммов поступила в магазины Глухова и Шостки от частного предпринимателя из Полтавской области. Сейчас рыба изъята, проводятся следственные действия.

Общество Ботулизм

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