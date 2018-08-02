В Сумах владельцы элитных авто уплатили в бюджет более миллиона гривен налога

Как сообщают в инспекции, это на 783 тыс. гривен, или в 3,4 раз больше суммы поступлений прошлого года.
Налоговики напоминают, что объектом налогообложения налогом являются транспортные средства, с года выпуска которых прошло не более пяти лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы (в 2017 году она составляла 1,2 млн грн, А в 2018-м – 1,4 млн грн.).
Ставка транспортного налога остается неизменной и составляет 25 тыс. грн в год.
Транспортный налог уплачивается в сроки, установленные Налоговым кодексом, а именно: физическими лицами - в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения; юридическими лицами - авансовыми взносами, ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и которые отражены в годовой налоговой декларации.
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