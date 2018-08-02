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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59136

В Сумах владельцы элитных авто уплатили в бюджет более миллиона гривен налога

В течение восьми месяцев этого года владельцы элитных автомобилей, находящихся на учете в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, уплатили в бюджет 1104000 гривен транспортного налога.

Как сообщают в инспекции, это на 783 тыс. гривен, или в 3,4 раз больше суммы поступлений прошлого года.

Налоговики напоминают, что объектом налогообложения налогом являются транспортные средства, с года выпуска которых прошло не более пяти лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы (в 2017 году она составляла 1,2 млн грн, А в 2018-м – 1,4 млн грн.).

Ставка транспортного налога остается неизменной и составляет 25 тыс. грн в год.

Транспортный налог уплачивается в сроки, установленные Налоговым кодексом, а именно: физическими лицами - в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения; юридическими лицами - авансовыми взносами, ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и которые отражены в годовой налоговой декларации.

Общество Налоги Транспортный налог

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