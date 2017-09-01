В Сумах пройдет экстрим-фест 15 сентября состоится фестиваль «Sumy Extreme Style - 17» (2-я часть).

Место проведения - парковка возле ТРЦ «Мануфактура». Начало - 13:00.

Вас ждут соревнования по стритболу, на велосипедах BMX, противостояние фиксеров. Также в программе барберы и художники граффити. Самые крутые зрители станут победителями специального конкурса Banana King.

Первая часть состоялась в прошлое воскресенье, но из-за дождя мероприятие пришлось перенести. Провели только соревнования брейкеров внутри ТРЦ.