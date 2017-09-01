В Сумах пройдет экстрим-фест

Место проведения - парковка возле ТРЦ «Мануфактура». Начало - 13:00.
Вас ждут соревнования по стритболу, на велосипедах BMX, противостояние фиксеров. Также в программе барберы и художники граффити. Самые крутые зрители станут победителями специального конкурса Banana King.
Первая часть состоялась в прошлое воскресенье, но из-за дождя мероприятие пришлось перенести. Провели только соревнования брейкеров внутри ТРЦ.
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