На Сумщине снова нашли фейковое масло

Производитель на данной продукции не указан, но указано, что изготовлено по заказу ООО «АГРО НВ плюс». Любые сведения в Реестре операторов рынков и мощностей пищевых продуктов, на которые выдано эксплуатационное разрешение, с помощью которых можно было бы идентифицировать данного производителя, не значатся. Данная продукция была изъята из реализации.
По сообщению Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области по адресу ул. Ивана Мазепы, 115 в пгт Рожнятов Ивано-Франковской области отсутствует предприятие по производству молочных продуктов.
Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области призывает потребителей отказаться от приобретения масла неизвестного происхождения и произведенного с нарушением пищевого законодательства. Усомнившись, поинтересуйтесь у продавца (Вы имеете на это право) о наличии сопроводительных документов на данный вид продукта питания.
В случае выявления в учреждениях торговли такого продукта просим Вас информировать Госпродпотребслужбу по телефону (0542) 77-90-43 для принятия неотложных мер по недопущению к реализации, сообщает пресс-служба ведомства.
Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области призывает предпринимателей и потребителей отказаться от приобретения пищевых продуктов изготовленных в Каланчацком и Чаплинском...
На территории области, сотрудниками управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области было приостановлено реализацию незаконно...
С целью обеспечения безопасности Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области организует вакцинацию домашних и диких животных....
В Сумах создана рабочая группа по проведению мониторинга объектов розничной торговли и продовольственных рынков, расположенных на территории города....
На адрес управления Госпотребслужбы в Сумской области поступило обращение потребительницы о нарушении ее прав в гипермаркете «Эпицентр»....