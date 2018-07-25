На Сумщине снова нашли фейковое масло 6 сентября работниками Государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке в г. Шостка при проведении ветеринарно-санитарного осмотра было обнаружено реализацию масла сладкосливочного селянского, 72,5% жира, на маркировке которого было указано адрес мощности производства: Ивано-Франковская область, пгт Рожнятов, ул. Ивана Мазепы, 115 а.

Производитель на данной продукции не указан, но указано, что изготовлено по заказу ООО «АГРО НВ плюс». Любые сведения в Реестре операторов рынков и мощностей пищевых продуктов, на которые выдано эксплуатационное разрешение, с помощью которых можно было бы идентифицировать данного производителя, не значатся. Данная продукция была изъята из реализации.

По сообщению Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области по адресу ул. Ивана Мазепы, 115 в пгт Рожнятов Ивано-Франковской области отсутствует предприятие по производству молочных продуктов.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области призывает потребителей отказаться от приобретения масла неизвестного происхождения и произведенного с нарушением пищевого законодательства. Усомнившись, поинтересуйтесь у продавца (Вы имеете на это право) о наличии сопроводительных документов на данный вид продукта питания.

В случае выявления в учреждениях торговли такого продукта просим Вас информировать Госпродпотребслужбу по телефону (0542) 77-90-43 для принятия неотложных мер по недопущению к реализации, сообщает пресс-служба ведомства.