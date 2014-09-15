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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20164

В Сумах угрожают предпринимателю, отсудившему у полиции полмиллиона (видео)

В Сумах незаконно заключенный бизнесмен отсудил у государства полмиллиона гривен.

Полмиллиона гривен отсудил у государства сумской предприниматель Юрий Булай за незаконное заключение и два года, проведенные за решеткой. Такое решение уже подтвердил Апелляционный суд Сумской области. Чтобы добиться оправдания, освобождения из тюрьмы и возмещение моральных и материальных убытков, предприниматель потратил 7 лет, потерял бизнес и здоровье, говорится в сюжете ТСН.

Военный летчик, предприниматель, миллионер, узник – за свои 65 лет Юрий Булай в каком статусе только не был.

Каждый раз, проходя мимо бывшего управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) чувствует, как холодеют конечности. Именно здесь жизнь успешного бизнесмена пошла наперекосяк.

«Вот понимаете, когда подхожу сюда, у меня волнение, вот с этого момента начались у меня все мои несчастья», - говорит Юрий Булай. - Завели меня в кабинет. Он говорит: «Вот у тебя бизнес. Вот как-то надо помочь. УБОПу помочь». Я говорю, ну каким образом. «Ну, хотя бы тысяч 50 долларов или отдай 5 машин».

Он отказался. А уже через месяц его арестовали в этом здании как лидера организованной преступной группировки. Это был 2011 год. Успешный предприниматель Юрий Булай владел несколькими магазинами, парикмахерскими, только открыл службу такси – взял в кредит 25 машин. Сейчас – нет ничего. Почти все имущество он потерял вскоре после ареста.

«Они все машины арестовали и пошли просрочки. То, что они мне и обещали», - говорит Юрий Булай.

Чтобы рассчитаться с долгами, семья распродала все, что имела. По обвинениям в вымогательстве и угрозах убийством Юрия приговорили к 3,5 годам. Уже в тюрьме у него случился инсульт.

«Парализация, отнимание левой и правой стороны. Я вообще фактически не мог двигаться, передвигался только в коляске. И меня списали из мест лишения свободы», - говорит мужчина.

Однако он продолжил борьбу - и за здоровье, и за свои права. За полгода дошел до кассационного суда. Адвокаты отказались от немощного предпринимателя, поэтому защищался сам. И убедительно.

«Прокурор говорит: «Мужчина, я вообще не пойму, за что вас посадили?». Она выступила и сказала, что это дело сфабриковано», - говорит потерпевший.

После Революции достоинства дело направили на доследование, и оно рассыпалась в суде. А Юрий Булай добился возмещения за потерянное имущество, здоровье и два года тюрьмы.

«500 тысяч - возмещение морального вреда. Вот это 7 лет борьбы и подорванное здоровье мое от их преступной деятельности», - отмечает Юрий Булай.

Это решение подтвердил Апелляционный суд. Но правоохранители решили пойти еще дальше.

«Ликвидационная комиссия УМВД и казначейство уже обратились в Верховный суд с тем, чтобы пересмотреть это решение. По их мнению, сумма возмещения является слишком большой», - говорит руководитель отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова.

Тем временем прокуратура взялась расследовать уголовное производство против 8 правоохранителей, которые фабриковали дело. Четверо из них до сих пор работают в полиции.

«Факты служебного подлога, злоупотребления служебным положением, нарушение его права на защиту сотрудниками правоохранительных органов. Это – следователи полиции и сотрудники оперативного подразделения», - говорит руководитель управления прокуратуры Сумской области Александр Глядчишин.

Но на этом Юрий не остановился и уже готовит новые иски.

«Мне звонят с неизвестных номеров, запугивают, что взорвут, наркоту подбросят, посадят в очередной раз. Но я уже это проходил. Я же летчик. Меня ни запугать, ни сбить невозможно. Я буду идти до конца, чего бы это мне не стоило», - говорит Юрий Булай.

Судиться собирается с теми, кто разрушил его бизнес и жизнь. Но на этот раз персонально - хочет чтобы ответили все - от следователя до судьи.

Право Моральный ущерб УБОП Юрий Булай

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