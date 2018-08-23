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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Внимание! Разыскивается без вести пропавший тростянчанин (фото)

Полиция Тростянецкого района разыскивает без вести пропавшего гражданина Прилипко Виктора Васильевича, 1959 года рождения, жителя села Лучки Тростянецкого района Сумской области.

По словам жены, Виктор ушел из дома 8 сентября и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным.

На вид мужчине 55-60 лет, рост около 174 см, среднего телосложения, коротко стрижен, имеет усы. Был одет в серую футболку и синие джинсы, обут в черные туфли.

Работники полиции разыскивают мужчину и надеются на помощь общественности. Если кто-то из граждан видел его, располагает информацией о местонахождении пропавшего, - просьба сообщить об этом в Тростянецкое отделение полиции по адресу: Сумская область, г. Тростянец, ул. Благовещенская, 34, или по телефонам: дежурная часть (05458) 5-15-02, (050) 307-97-92, сектор уголовной полиции (066) 240-87-75, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Без вести Тростянецкий район

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