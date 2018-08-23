Внимание! Разыскивается без вести пропавший тростянчанин (фото)

По словам жены, Виктор ушел из дома 8 сентября и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным.
На вид мужчине 55-60 лет, рост около 174 см, среднего телосложения, коротко стрижен, имеет усы. Был одет в серую футболку и синие джинсы, обут в черные туфли.
Работники полиции разыскивают мужчину и надеются на помощь общественности. Если кто-то из граждан видел его, располагает информацией о местонахождении пропавшего, - просьба сообщить об этом в Тростянецкое отделение полиции по адресу: Сумская область, г. Тростянец, ул. Благовещенская, 34, или по телефонам: дежурная часть (05458) 5-15-02, (050) 307-97-92, сектор уголовной полиции (066) 240-87-75, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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