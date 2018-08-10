Житель приграничья нашел патроны в заброшенном доме

Во время работы в населенном пункте Мелячиха к участковым инспекторам пограничной службы обратился гражданин Украины, 1976 года рождения с просьбой добровольно сдать боеприпасы. По словам мужчины 19 патронов калибра 7,62 мм он нашел в заброшенном здании населенного пункта.
По данному факту пограничники сообщили сотрудников Национальной полиции, которые в дальнейшем изъяли боеприпасы.
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