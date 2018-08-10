Житель приграничья нашел патроны в заброшенном доме В Белопольском районе к пограничникам Сумского отряда обратился местный житель с просьбой добровольно сдать боеприпасы.

Во время работы в населенном пункте Мелячиха к участковым инспекторам пограничной службы обратился гражданин Украины, 1976 года рождения с просьбой добровольно сдать боеприпасы. По словам мужчины 19 патронов калибра 7,62 мм он нашел в заброшенном здании населенного пункта.

По данному факту пограничники сообщили сотрудников Национальной полиции, которые в дальнейшем изъяли боеприпасы.