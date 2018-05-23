В Сумах объединились два футзальных клуба, чтобы выйти в Эсктра-лигу

Между руководством Сумского государственного университета и президентом ФК «Food Centre» Игорем Черненко был подписан меморандум о сотрудничестве.
По словам Игоря Черненко, главная цель – выиграть первую лигу и достойно выступить в кубке Украины.
Напомним: в сезоне 2016-2017 МФК «СумДУ» выиграл первую лигу, однако в межсезонье ряд опытных игроков покинули команду. Часть перешла как раз в ФК «FoodCentre», который выступал во второй лиге.
Также в первую лигу после годичного перерыва заявился роменский «Рятувальник».
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