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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1761

На Сумщине сняли «порчу» вместе с деньгами

11 тысяч гривен потеряла пожилая жительница Путивля, поверив двум «знахаркам», взявшимся снять порчу с ее жилища.

К сотрудникам Путивльского отделения полиции обратилась за помощью 80-летняя местная жительница. Старушка рассказали: две смуглые незнакомки буквально 20 минут назад под предлогом снятия порчи зашли в ее дом и выманили у нее 11000 гривен.

Следователи по данному факту уже открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц), в рамках которого устанавливаются личности подозреваемых и их местонахождение.

На вид первой женщине 50 лет, ростом около 180 см, плотного телосложения, была одета в темную юбку и блузку. Второй женщине на вид 45 лет, рост 175 см, среднего телосложения. Обе имеют смуглую кожу, говорят на суржике, имеют темные волосы.

Работники полиции предостерегают граждан от легкомысленного доверия к подобного рода «гадалкам», «целительницам» и «знахаркам», и надеются на помощь граждан в установлении злоумышленниц, которые обманули путивлянку. В том случае, если кто-то видел этих женщин, имеет информацию об их местонахождении, или видел при передвижении транспортом, просьба сообщить об этом в Путивльское отделение полиции по адресу: 41500, Сумская обл., г. Путивль, ул. Иоанна Путивльского, 42, или по телефонам: (05442) 5-46-61, (050) 307-98-17, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Путивль

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