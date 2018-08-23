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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:522

На границе правоохранители выявили старинные монеты

Сегодня пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили монеты, которые возможно представляют культурно-историческую ценность.

Утром в пункт пропуска «Бачевск» прибыл гражданин Молдовы, 1970 года рождения. Он направлялся в Россию на автомобиле марки «Тойота». При осмотре багажного отделения автомобиля правоохранители обнаружили две монеты «50 копеек» 1897 года выпуска и «2 копейки» ориентировочно XIX века, которые возможно представляют культурно-историческую ценность.

Сейчас монеты изъяты сотрудниками ГФС. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Монеты Пограничники Раритет

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