На границе правоохранители выявили старинные монеты

Утром в пункт пропуска «Бачевск» прибыл гражданин Молдовы, 1970 года рождения. Он направлялся в Россию на автомобиле марки «Тойота». При осмотре багажного отделения автомобиля правоохранители обнаружили две монеты «50 копеек» 1897 года выпуска и «2 копейки» ориентировочно XIX века, которые возможно представляют культурно-историческую ценность.
Сейчас монеты изъяты сотрудниками ГФС. На правонарушителя составлены административные материалы.
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