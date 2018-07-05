Экс-наставник "Нефтяника" трудоустроился в аматорском клубе

Известный специалист, между тем, уже трудоустроился. Как стало известно FootBoom, 47-летний Кныш стал тренером-аналитиком клуба "ВПК-Агро" (Магдалиновка, Днепропетровская обл.), выступающего в аматорских соревнованиях. Ранее, напомним, этот тренер работал в УФК Днепра, "Днепре", Академии "Днепра", молдавской "Академии УТМ", "Скале", "Олимпике" (Петриковка) и упомянутой выше ахтырской команде. "Нефтяник-Укрнефть" возглавлял на протяжении последних трех сезонов.
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