Экс-наставник "Нефтяника" трудоустроился в аматорском клубе Надолго творческий отпуск Владимира Кныша не затянулся: с момента исчезновения "Нефтяника-Укрнефть" прошло всего три месяца.

Известный специалист, между тем, уже трудоустроился. Как стало известно FootBoom, 47-летний Кныш стал тренером-аналитиком клуба "ВПК-Агро" (Магдалиновка, Днепропетровская обл.), выступающего в аматорских соревнованиях. Ранее, напомним, этот тренер работал в УФК Днепра, "Днепре", Академии "Днепра", молдавской "Академии УТМ", "Скале", "Олимпике" (Петриковка) и упомянутой выше ахтырской команде. "Нефтяник-Укрнефть" возглавлял на протяжении последних трех сезонов.