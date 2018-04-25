Полиция Сумщины изъяла взрывчатку, патроны и обрез За прошедшие сутки правоохранители Сумщины обнаружили и изъяли из незаконного оборота две тротиловые шашки, детонатор от авиабомбы, самопал, обрез охотничьего ружья и около двух сотен патронов различного калибра.

В ходе проведения санкционированного обыска в домовладении 54-летнего жителя пгт Липовая Долина, работники полиции обнаружили две тротиловые шашки, весом 100 грамм каждая, и взрыватель от авиабомбы времен Второй мировой войны. Где тот взял боеприпасы и с какой целью хранил, выяснит следствие. Изъятое направлено на экспертизу.

У 40-летнего жителя села Высшевеселое Великописаревского района тоже во время обыска жилья работники полиции обнаружили и изъяли самодельное огнестрельное устройство шомпольного типа (самопал).

А 32-летний житель Серединабудского района добровольно выдал полиции обрез двуствольного охотничьего ружья 16-го калибра, который нашел в лесополосе недалеко от села.

В Шостке, оперативники полиции изъяли у местного 43-летнего мужчины 61 патрон калибра 9 мм, запал от гранаты и вещество, похожее на артиллерийский порох. Все выше названное тот якобы нашел в мусорном баке. Полиция проводит проверку.

В Тростянецком районе полицейские обнаружили и изъяли в одном из домовладений 13 патронов калибра 7,62 мм к пистолету ТТ и два 9-мм. патрона. Еще 52 патрона калибра 5,6 мм правоохранители изъяли у 24-летнего роменчанина, и 60 патронов калибра 5,45 мм - у 25-летнего жителя города Сумы.

Полиция предупреждает, что в соответствии с ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, гражданам, которые незаконно хранят оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Правоохранители напоминают, что граждане, добровольно сдавшие в органы власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности в соответствии с ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.