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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:2587

Завтра Шостка простится с Ярославом Бугаевским

Завтра, 14 сентября, вШостке состоится церемония прощания с героически погибшим в зоне боевых действий на востоке нашей страны Ярославом Бугаевским.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Траурные мероприятия пройдут в Центре культуры и досуга (кинотеатр), расположенном на Садовомбульваре, 13:

— 11.00 — церемония прощания;

— 12.00 — церковная панихида;

— 13.00 — траурное шествие.

Общество Похороны ООС Шостка Ярослав Бугаевский

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