Завтра Шостка простится с Ярославом Бугаевским

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Траурные мероприятия пройдут в Центре культуры и досуга (кинотеатр), расположенном на Садовомбульваре, 13:
— 11.00 — церемония прощания;
— 12.00 — церковная панихида;
— 13.00 — траурное шествие.
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