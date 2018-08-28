В Сумах поймали наркомана с «колесами» Патрульные задержали мужчину с большим количеством веществ, похожих на наркотические.

12 сентября, около 13 часов, во время патрулирования улицы Шишкина экипаж патрульной полиции заметил двух подозрительных граждан, которые резко изменили направление движения, когда вблизи них проезжал экипаж полицейских.

Инспекторы решили поговорить с мужчинами, чтобы установить причину их странного поведения. Во время общения один из мужчин вел себя тревожно и имел нервозное поведение. Особенно он засуетился, когда инспекторы спросили о наличии запрещенных веществ. Впоследствии выяснилась и причина его поведения, ведь во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у 21-летнего мужчины почти 50 свертков обмотанных изолентой и полиэтиленовый пакетик с неизвестным веществом. По предварительной информации в них находились различные наркотические вещества, похожие на альфа-соль, шишки каннабиса и экстази.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции. Следователи изъяли указанные предметы. Ведется следствие.