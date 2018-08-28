В Сумах поймали наркомана с «колесами»

12 сентября, около 13 часов, во время патрулирования улицы Шишкина экипаж патрульной полиции заметил двух подозрительных граждан, которые резко изменили направление движения, когда вблизи них проезжал экипаж полицейских.
Инспекторы решили поговорить с мужчинами, чтобы установить причину их странного поведения. Во время общения один из мужчин вел себя тревожно и имел нервозное поведение. Особенно он засуетился, когда инспекторы спросили о наличии запрещенных веществ. Впоследствии выяснилась и причина его поведения, ведь во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у 21-летнего мужчины почти 50 свертков обмотанных изолентой и полиэтиленовый пакетик с неизвестным веществом. По предварительной информации в них находились различные наркотические вещества, похожие на альфа-соль, шишки каннабиса и экстази.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции. Следователи изъяли указанные предметы. Ведется следствие.
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