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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:12234

Началась процедура реорганизации Роменского суда

12 сентября начата процедура реорганизации Роменского горрайонного суда, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесены соответствующие сведения.

Напомним: 29 декабря указом президента Украины № 451/2017 «О реорганизации местных общих судов» образован Роменский окружной суд города Ромны, путем реорганизации (слияния) Липоводолинского районного суда, Недригайловского районного суда и Роменского горрайонного суда Сумской области.

До окончания процедуры реорганизации Роменский горрайонный суд работает в обычном режиме, сообщает пресс-служба суда.

Право Роменский горрайонный суд Роменский окружной суд Ромны

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