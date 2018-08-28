Началась процедура реорганизации Роменского суда

Напомним: 29 декабря указом президента Украины № 451/2017 «О реорганизации местных общих судов» образован Роменский окружной суд города Ромны, путем реорганизации (слияния) Липоводолинского районного суда, Недригайловского районного суда и Роменского горрайонного суда Сумской области.
До окончания процедуры реорганизации Роменский горрайонный суд работает в обычном режиме, сообщает пресс-служба суда.
Роменской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 34-летней роменчанки, которая ударила ножом своего сожителя....
По ходатайству прокуратуры взят под стражу злоумышленника, который совершил ряд преступлений и длительное время скрывался от следствия....
По итогам плановой проверки должностные лица Роменского городского совета привлечены к административной ответственности, сообщает Госэкоинспекция Сумской области....
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко провел выездной личный прием граждан в Ромнах и Роменском районе....
За средства областного бюджета Ромны купили грузовик для перевозки ТБО....