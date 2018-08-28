Сумчане просят запретить сжигать мусор На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Усилить контроль за сжиганием мусора».

«Бесконтрольное сжигание мусора во дворах частного сектора существенно вредит экологии (как города, так и страны в целом), а также здоровью горожан.

В осенний период сжигание мусора приобретает массовый характер. Вечером дым от костров с территорий, которые расположены близко к многоквартирной застройке, окутывает дома выше 5-го этажа (в некоторых случаях ниже), и создает существенные неудобства для жителей этих домов.

Предлагается усилить контроль за сжиганием мусора в не только в частном секторе, но и в спальных районах города, а также при необходимости принять соответсвующие постановления на местном уровне, и дополнительно - разработать систему льгот на вывоз мусора в осенний период для социально незащищенных граждан, проживающих в частном секторе», - пишет автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.

Дата начала сбора подписей: 13 сентября 2018 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 14 сентября петицию подписали 4 человека из 250 необходимых.