Сумские волейболисты стартуют в Суперлиге (трансляция)

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» будет встречаться в Хмельницком с местным «Новатором».
Напомним: наши волейболситы в прошлом сезоне дебютировали в высшей лиги и сразу выиграли ее, завоевав право выступать в Суперлиге. «Новатор» стал бронзовым призером Суперлиги.
Еще в прошлом году главный тренер «ШВСМ-СумГУ» Владимир Бабков заявил, что его подопечные борются за путевку в Суперлигу не для того, чтобы потом пасти там задних. Что ж, посмотрим! В пользу сумской команды свидетельствует то, что у нее остался очень хорошо сыгранный состав. И если слова наставника действительно не расходятся с делом, и игроки таки реально исполнены веры в собственные силы и настоящей спортивной амбициозностью, то любому их сопернику придется туго.
А вот хмельнитчанам в межсезонье не удалось удержать сразу четырех исполнителей стартовой расстановки. Эвк-игроки сумского «Химпрома-СумДУ» (играл в Суперлиге в 2013-2016 годах) Дмитрий Виецкий и Андрей Тупчий отправились в зарубежные клубы, а Богдан Середа и Вячеслав Панкратенков решили поискать лучшей доли в других командах. Впрочем, несколько лидеров во главе с капитаном Богданом Татаренко остались, а еще наставник хмельнитчан Роман Ковальчук очень рассчитывает на заметный прогресс нескольких молодых талантливых игроков, у которых он видит хорошие лидерские способности.
Игры пройдут в пятницу в 18.00, в субботу в 11.30.
Трансляция первой игры:
Трансляция второй игры:
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