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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24161

Сегодня троллейбусы № 3 и 4 вернулись на маршруты

Контактная сеть, которая была повреждена ночью 7 сентября, восстановлена.

Уже с пятницы, 14 сентября, троллейбусы № 3 и № 4 начали курсировать в обычном режиме, сообщили в КП «Электроавтотранс».

О маршруте № 16, который был введен с начала сентября и временно приостановлен в связи с обрывом контактной сети грузовиком, ничего не сообщается…

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