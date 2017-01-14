Сегодня троллейбусы № 3 и 4 вернулись на маршруты Контактная сеть, которая была повреждена ночью 7 сентября, восстановлена.

Уже с пятницы, 14 сентября, троллейбусы № 3 и № 4 начали курсировать в обычном режиме, сообщили в КП «Электроавтотранс».

О маршруте № 16, который был введен с начала сентября и временно приостановлен в связи с обрывом контактной сети грузовиком, ничего не сообщается…