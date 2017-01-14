Сегодня троллейбусы № 3 и 4 вернулись на маршруты

Уже с пятницы, 14 сентября, троллейбусы № 3 и № 4 начали курсировать в обычном режиме, сообщили в КП «Электроавтотранс».
О маршруте № 16, который был введен с начала сентября и временно приостановлен в связи с обрывом контактной сети грузовиком, ничего не сообщается…
КП «Электроавтотранс» опубликовало расписание восстановленного маршрута троллейбуса № 16....
КП «Электроавтотранс» осенью увеличит количество троллейбусов на линиях и введет новый автобусный маршрут....
Из-за ДТП, которое произошла в центре Сум, возле фонтана «Садко», делает невозможным движение троллейбусов №3 и №4....
Из-за обрыва кронштейна троллейбусы № 1 и № 2 временно не будут курсировать до остановки «РТИ», а будут разворачиваться на...
В Сумах движение троллейбусного маршрута № 3 временно прекратили....