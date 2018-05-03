На Сумщине за неделю корью заболело 11 человек В Сумской области по состоянию на 12 сентября заболело корью 265 человек, из них 191 взрослый и 74 ребенка.

В течение последней недели - 11, из них 10 взрослых и 1 ребенок. Летальных исходов не зарегистрировано. Подавляющее число заболевших - не были привиты против кори.

Надежное средство профилактики кори - иммунизация. Прививки против кори обеспечивает надежный иммунитет у 95-97% лиц, получивших прививки, а также предупреждает развитие тяжелых форм заболевания и осложнений (поражение органов дыхания, нервной системы, органов зрения, почек, печени и т.д.).