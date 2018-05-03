На Сумщине за неделю корью заболело 11 человек

В течение последней недели - 11, из них 10 взрослых и 1 ребенок. Летальных исходов не зарегистрировано. Подавляющее число заболевших - не были привиты против кори.
Надежное средство профилактики кори - иммунизация. Прививки против кори обеспечивает надежный иммунитет у 95-97% лиц, получивших прививки, а также предупреждает развитие тяжелых форм заболевания и осложнений (поражение органов дыхания, нервной системы, органов зрения, почек, печени и т.д.).
В Сумской области по состоянию на 5 сентября корью заболело 255 человек, из них 182 взрослых и 73 ребенка....
По состоянию на 15 августа в области заболели корью 228 человек, из них 67 детей....
За прошедшую неделю зарегистрировано 13 случаев заболевания корью: заболели 12 взрослых и один ребенок....
Как сообщают в горотделе здравоохранения, за прошедшую неделю зарегистрировано восемь случаев заболевания корью, из них семь взрослых и один ребенок....
По информации отдела здравоохранения, сейчас в Сумах зарегистрировано семь случаев заболевания корью....