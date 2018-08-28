В чемпионате Сумщины установлен очередной рекорд 13 сентября в Николаевке был сыгран перенесенный матч чемпионата области по футболу.

Местная «Виктория» разгромила ФК «Шостка» с неприличным счетом 16:0. Половина голов на счету Владислава Середы, который оформил хет-трик до 21-й минуты, пента-трик - до 32-й, но на этом не смог остановиться.

«Виктория» (Николаевка) - ФК «Шостка» 16:0

Голы: Середа Владислав (6, 10, 21, 25, 32, 38, 61, 74), Рябцев Владислав (17, 80), Михайлюк Тарас (33), Ретушняк Сергей (34), Шевкунов Игорь (36), Ганжа Максим (60), Шимко Александр (70), Акимов Вячеслав (84).

В турнирной таблице «Виктория» оторвалась от «Альянса» на 6 очков – 37 против 31, но у липоводолинцев на игру меньше. Третье место у «LS Group» (В.Сыроватка) – 28…