В чемпионате Сумщины установлен очередной рекорд

Местная «Виктория» разгромила ФК «Шостка» с неприличным счетом 16:0. Половина голов на счету Владислава Середы, который оформил хет-трик до 21-й минуты, пента-трик - до 32-й, но на этом не смог остановиться.
«Виктория» (Николаевка) - ФК «Шостка» 16:0
Голы: Середа Владислав (6, 10, 21, 25, 32, 38, 61, 74), Рябцев Владислав (17, 80), Михайлюк Тарас (33), Ретушняк Сергей (34), Шевкунов Игорь (36), Ганжа Максим (60), Шимко Александр (70), Акимов Вячеслав (84).
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