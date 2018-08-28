Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:25190

На Сумщине откроют «Альянс Арену»

Футбольный клуб «Альянс» (Липовая Долина) приглашает болельщиков и любителей футбола 15 сентября в с.Байрак, где на территории спортклуба «Байрак» состоится торжественное открытие стадиона «Альянс Арена».

Начало - 15:30. По завершению торжеств на поле стадиона состоится матч чемпионата Украины по футболу среди любительских команд между командами «Альянс» и «Виктория» (Николаевка), сообщает сайт ФФСО.

nguage:UK'>

Спорт Альянс Арена Альянс Липовая Долина Липоводолинский район Стадион Футбол

По тематике

Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы
Сегодня 14:54

Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы

15 сентября пройдут очередные игры чемпионата области по футболу....

Сегодня 14:20

На Сумщине «металлист» собирал боеприпасы времен войны

Охотников за металлом в их погоне за наживой не останавливает ни здравый смысл, ни собственный инстинкт самосохранения. Несмотря ни на...

В чемпионате Сумщины установлен очередной рекорд
Сегодня 10:59

В чемпионате Сумщины установлен очередной рекорд

13 сентября в Николаевке был сыгран перенесенный матч чемпионата области по футболу....

«Виктория» стартовала в кубке Украины
Вчера 10:34

«Виктория» стартовала в кубке Украины

12 сентября «Виктория» из Николаевки сыграла в 1/16 финала кубка Украины по футболу среди аматоров....

Сумчане стартовали в ДЮФЛУ
12.09.2018 16:45

Сумчане стартовали в ДЮФЛУ

В минувший уик-энд стартовал сезон в Детско-юношеской футбольной лиге Украины....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.