На Сумщине откроют «Альянс Арену»

Начало - 15:30. По завершению торжеств на поле стадиона состоится матч чемпионата Украины по футболу среди любительских команд между командами «Альянс» и «Виктория» (Николаевка), сообщает сайт ФФСО.
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