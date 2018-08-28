До 8 лет грозит роменчанке, которая ударила ножом своего сожителя Роменской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 34-летней роменчанки, которая ударила ножом своего сожителя.

Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 121 (тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения) УК Украины.

Установлено, что 8 июля 2018 года около 21.15 между супругами, которые длительное время проживали в гражданском браке, возникла ссора. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения, поэтому конфликт быстро набирал обороты. В разгар спора женщина схватила кухонный нож и ударила им сожителя в живот. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения и длительное время лечился.

В свою очередь обвиняемая обратилась в полицию с заявлением о том, что сожитель ее бил. Сейчас зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

Женщина свою вину признала, за содеянное ей грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Если подтвердится факт избиения, то мужчина заплатит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или же отделается общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.