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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:11198

Сумчан приглашают воспользоваться услугами «мобильного социального офиса»

В пятницу, 21 сентября, сумчане могут обратиться за консультациями к специалистам «мобильного социального офиса».

Прием граждан состоится в помещении отделения ПАО КБ «ПриватБанк» по адресу: ул. Роменская, 88 с 10:00 до 12:00.

Во время работы «мобильного социального офиса» горожане смогут получить консультации по вопросам социального обеспечения: назначению субсидии, социальных пособий, пенсии, занятости населения и т.п.

Жителей будут консультировать представители департамента социальной защиты населения, Сумского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области, городского центра занятости, КУ «Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня» и городского отделения управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Сумской области.

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