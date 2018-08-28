Сумским пограничникам предлагали 1000 рублей взятки За беспрепятственное пересечение границы гражданка Казахстана предлагала пограничникам 1000 российских рублей.

В пункт пропуска «Великая Писаревка» прибыла гражданка Казахстана, 1968 года рождения. Она пешком направлялся из России в Украину. Во время осуществления пограничного контроля женщина предложила пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 1000 рублей РФ, на что получила категорический отказ. Таким образом она пыталась беспрепятственно попасть на территорию Украины.

По вышеуказанному факту пограничниками направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления по ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», в Национальную полицию.

После проведения сотрудниками Национальной полиции следственных действий иностранке отказано в пересечении государственной границы и возвращено в установленном порядке в Россию.