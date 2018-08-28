На Сумщине пограничники обнаружили старинную книгу Пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили книгу, которая возможно представляет культурно-историческую ценность.

В пункте пропуска «Великая Писаревка» прибыл автомобиль марки «Ауди». На нем в Россию направлялись два гражданина Украины, 1973 и 1991 года рождения. При осмотре багажного отделения автомобиля правоохранители обнаружили старину книгу «Паломничество въ Палестину къ Гробу Господню», 1904 года издания.

Сейчас сотрудниками ГФС книгу изъято и составлены административные материалы.