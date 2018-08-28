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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:55202

На Сумщине пограничники обнаружили старинную книгу

Пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили книгу, которая возможно представляет культурно-историческую ценность.

В пункте пропуска «Великая Писаревка» прибыл автомобиль марки «Ауди». На нем в Россию направлялись два гражданина Украины, 1973 и 1991 года рождения. При осмотре багажного отделения автомобиля правоохранители обнаружили старину книгу «Паломничество въ Палестину къ Гробу Господню», 1904 года издания.

Сейчас сотрудниками ГФС книгу изъято и составлены административные материалы.

Право Пограничники Раритет

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Вчера 11:52

На границе правоохранители выявили старинные монеты

Сегодня пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили монеты, которые возможно представляют культурно-историческую ценность....

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Армянка пыталась подкупить сумских пограничников
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В международном пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность....

Четвероногие пограничники обнаружили боевые патроны
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Четвероногие пограничники обнаружили боевые патроны

Поздно вечером 6 сентября в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы в двух случаях пресекли...

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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