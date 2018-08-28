На Сумщине пограничники обнаружили старинную книгу

В пункте пропуска «Великая Писаревка» прибыл автомобиль марки «Ауди». На нем в Россию направлялись два гражданина Украины, 1973 и 1991 года рождения. При осмотре багажного отделения автомобиля правоохранители обнаружили старину книгу «Паломничество въ Палестину къ Гробу Господню», 1904 года издания.
Сейчас сотрудниками ГФС книгу изъято и составлены административные материалы.
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