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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах хотят установить памятник погибшим воинам 15-го мотопехотного батальона «Сумы»

Инициаторы установки памятника погибшим воинам 15-го мотопехотного батальона «Сумы» представили макет скульптурной сооружения в мэрии.

Занимается реализацией проекта первый командир 15-го отдельного мотопехотного батальона Павел Герасимов.

«Участвуя в мероприятиях памяти погибших воинов Второй мировой войны и воинов-афганцев, мы, бойцы 15-го отдельного мотопехотного батальона, всегда вспоминаем и чтим своих товарищей, погибших в настоящее время, защищая территориальную целостность и независимость нашей страны в зоне АТО. Считаем, наши побратимы заслуживают память о них. Так и возникла идея установки памятника погибшим бойцам батальона», - отметил он.

Создать скульптуру изъявили желание шесть человек, однако конкурс на лучшую идею эскиза памятника выиграл сумчанин Константин Шиптя. По его словам, основная цель будущей постройки - показать и боль потерь, и героизм наших ребят, и напомнить обществу, что происходит там, на востоке страны.

Общество 15 отдельный мотопехотный батальон Памятник погибшим воинам 15-го мотопехотного батальона «Сумы»

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