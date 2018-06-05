В Сумах хотят установить памятник погибшим воинам 15-го мотопехотного батальона «Сумы» Инициаторы установки памятника погибшим воинам 15-го мотопехотного батальона «Сумы» представили макет скульптурной сооружения в мэрии.

Занимается реализацией проекта первый командир 15-го отдельного мотопехотного батальона Павел Герасимов.

«Участвуя в мероприятиях памяти погибших воинов Второй мировой войны и воинов-афганцев, мы, бойцы 15-го отдельного мотопехотного батальона, всегда вспоминаем и чтим своих товарищей, погибших в настоящее время, защищая территориальную целостность и независимость нашей страны в зоне АТО. Считаем, наши побратимы заслуживают память о них. Так и возникла идея установки памятника погибшим бойцам батальона», - отметил он.

Создать скульптуру изъявили желание шесть человек, однако конкурс на лучшую идею эскиза памятника выиграл сумчанин Константин Шиптя. По его словам, основная цель будущей постройки - показать и боль потерь, и героизм наших ребят, и напомнить обществу, что происходит там, на востоке страны.