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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские хоккеистки разыграли медали чемпионата Украины среди 10-летних

11-13 сентября в Сумах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2007-2008 г.р.

В турнире приняли участие 5 команда, 4 из которых сумские. Они и заняли первые места.

Первое место заняла команда СДЮШОР «Динамо-2» (тренер Елена Свистюр), обыгравшая всех соперников с общим счетом 30-2. Второе место в противостоянии с одноклубницами заняла команда СДЮШОР «Динамо 1» (тр. Наталья Ткач), которая проиграла лишь чемпионкам 2:3. Третье место заняла третья динамовская команда (тр. Инна Нюкина и Инна Бондаренко). Четвертой стала команда Областной ДЮСШ, пятой - Сборная команда г. Полтава.

Отмечены были лучшие игроки команд. Среди юных сумчанок признаны: Александра Саврас (СДЮШОР «Динамо-1»), Маргарита Михайлюк (СДЮШОР «Динамо-2»), Анастасия Авраменко (СДЮШОР «Динамо-3») и Виктория Зякун (ОДЮСШ).

Спорт Хоккей на траве

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