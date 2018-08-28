Сумские хоккеистки разыграли медали чемпионата Украины среди 10-летних 11-13 сентября в Сумах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2007-2008 г.р.

В турнире приняли участие 5 команда, 4 из которых сумские. Они и заняли первые места.

Первое место заняла команда СДЮШОР «Динамо-2» (тренер Елена Свистюр), обыгравшая всех соперников с общим счетом 30-2. Второе место в противостоянии с одноклубницами заняла команда СДЮШОР «Динамо 1» (тр. Наталья Ткач), которая проиграла лишь чемпионкам 2:3. Третье место заняла третья динамовская команда (тр. Инна Нюкина и Инна Бондаренко). Четвертой стала команда Областной ДЮСШ, пятой - Сборная команда г. Полтава.

Отмечены были лучшие игроки команд. Среди юных сумчанок признаны: Александра Саврас (СДЮШОР «Динамо-1»), Маргарита Михайлюк (СДЮШОР «Динамо-2»), Анастасия Авраменко (СДЮШОР «Динамо-3») и Виктория Зякун (ОДЮСШ).