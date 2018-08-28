На Сумщине «металлист» собирал боеприпасы времен войны Охотников за металлом в их погоне за наживой не останавливает ни здравый смысл, ни собственный инстинкт самосохранения. Несмотря ни на что, они не только ищут и выкапывают старые ржавые боеприпасы минувшей войны, но и разбирают их или даже целыми хранят дома несут на металлолом.

Так, работники Липоводолинского отделения полиции во время санкционированного обыска частного хозяйства одного из таких «искателей», нашли и изъяли 4 корпуса от авиационных бомб, взрыватель к ним и 2 тротиловые шашки. Как объясняет сам 53-летний мужчина, все это «богатство» от нашел закопанным в лесу и решил забрать его себе.

Это не первый случай хранения им взрывчатки - почти год назад в его хозяйстве уже изымали схожие предметы.

«По данному факту следователи уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины (хранение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения), - комментирует временно исполняющий обязанности начальника Липоводолинского отделения полиции Андрей Перелазный. - Мужчину проверяют на причастность к сбыту подобных «находок» на металлоприемные пункты района».

Полиция вновь обращается ко всем жителям области с призывом быть осмотрительными в обращении с взрывоопасными предметами. В случае выявления их - не трогать, а обозначить место находки чем-то ярким, вызвать полицию или взрывотехников и дождаться приезда специалистов, не допуская в опасную зону посторонних лиц. Тем же гражданам, кто хранит у себя боеприпасы, взрывчатку или оружие, следует немедленно сдать их в ближайшее отделение полиции. Это не только спасет от несчастного случая, но и обезопасит от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.