На Сумщине «металлист» собирал боеприпасы времен войны

Так, работники Липоводолинского отделения полиции во время санкционированного обыска частного хозяйства одного из таких «искателей», нашли и изъяли 4 корпуса от авиационных бомб, взрыватель к ним и 2 тротиловые шашки. Как объясняет сам 53-летний мужчина, все это «богатство» от нашел закопанным в лесу и решил забрать его себе.
Это не первый случай хранения им взрывчатки - почти год назад в его хозяйстве уже изымали схожие предметы.
«По данному факту следователи уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины (хранение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения), - комментирует временно исполняющий обязанности начальника Липоводолинского отделения полиции Андрей Перелазный. - Мужчину проверяют на причастность к сбыту подобных «находок» на металлоприемные пункты района».
Полиция вновь обращается ко всем жителям области с призывом быть осмотрительными в обращении с взрывоопасными предметами. В случае выявления их - не трогать, а обозначить место находки чем-то ярким, вызвать полицию или взрывотехников и дождаться приезда специалистов, не допуская в опасную зону посторонних лиц. Тем же гражданам, кто хранит у себя боеприпасы, взрывчатку или оружие, следует немедленно сдать их в ближайшее отделение полиции. Это не только спасет от несчастного случая, но и обезопасит от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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