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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:38110

В Сумах пройдет чемпионат области по русскому бильярду

Федерация спортивного бильярда Украины при поддержке БК «Бильбоу» проводит чемпионат Сумской области по русскому бильярду.

Турнир пройдут в три этапа плюс финальный.

22 сентября пройдут соревнования по свободной пирамиде, 20 октября – по комбинированной пирамиде, 17 ноября – по динамичной пирамиде.

Финальный этап (троеборье) пройдет 1 декабря.

Подробности на афише.

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