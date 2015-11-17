В Сумах пройдет чемпионат области по русскому бильярду

Турнир пройдут в три этапа плюс финальный.
22 сентября пройдут соревнования по свободной пирамиде, 20 октября – по комбинированной пирамиде, 17 ноября – по динамичной пирамиде.
Финальный этап (троеборье) пройдет 1 декабря.
Подробности на афише.
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