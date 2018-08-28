Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5499

Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы

15 сентября пройдут очередные игры чемпионата области по футболу.

Высшая лига

12:00 В.Сыроватка, «Arena V.Syrovatka»

ФК «LS Group» В.Сыроватка - ФК «Молодежь Роменщины-Альянс-2» Ромны

16:00 Шостка, «Звезда»

ФК «Шостка» Шостка - ФК «Тулиголовець» Тулиголовое

16:00 Тростянец, Им.В.Куца

ФК «Тростянец» Тростянец - ФК «Кролевец» Кролевец

Первая лига

16:00 Севериновка

«Колос» Севериновка - «Кристалл-Локо» Конотопский р-н

16:30 Сумы, СНАУ

«Сумбуд-СНАУ» Сумы - «Украина-Токари» Сумской р-н

16:00 Лебедин

«Лебединец» Лебедин - «Аграрник-Авангард» Белополье

17:00 Краснополье

«Явор» Краснополье - «Тростянец-2» Тростянец

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу

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На Сумщине откроют «Альянс Арену»
Сегодня 12:25

На Сумщине откроют «Альянс Арену»

Футбольный клуб «Альянс» (Липовая Долина) приглашает болельщиков и любителей футбола 15 сентября в с.Байрак, где на территории спортклуба «Байрак» состоится...

В чемпионате Сумщины установлен очередной рекорд
Сегодня 10:59

В чемпионате Сумщины установлен очередной рекорд

13 сентября в Николаевке был сыгран перенесенный матч чемпионата области по футболу....

«Виктория» стартовала в кубке Украины
Вчера 10:34

«Виктория» стартовала в кубке Украины

12 сентября «Виктория» из Николаевки сыграла в 1/16 финала кубка Украины по футболу среди аматоров....

Сумчане стартовали в ДЮФЛУ
12.09.2018 16:45

Сумчане стартовали в ДЮФЛУ

В минувший уик-энд стартовал сезон в Детско-юношеской футбольной лиге Украины....

В Конотопе восстановили памятник футболистам
12.09.2018 09:20

В Конотопе восстановили памятник футболистам

На День физкультуры и спорта в Конотопе на стадионе «Локомотив» открыли обновелнный памятник футболистам....

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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