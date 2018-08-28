Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы

Высшая лига
12:00 В.Сыроватка, «Arena V.Syrovatka»
ФК «LS Group» В.Сыроватка - ФК «Молодежь Роменщины-Альянс-2» Ромны
16:00 Шостка, «Звезда»
ФК «Шостка» Шостка - ФК «Тулиголовець» Тулиголовое
16:00 Тростянец, Им.В.Куца
ФК «Тростянец» Тростянец - ФК «Кролевец» Кролевец
Первая лига
16:00 Севериновка
«Колос» Севериновка - «Кристалл-Локо» Конотопский р-н
16:30 Сумы, СНАУ
«Сумбуд-СНАУ» Сумы - «Украина-Токари» Сумской р-н
16:00 Лебедин
«Лебединец» Лебедин - «Аграрник-Авангард» Белополье
17:00 Краснополье
«Явор» Краснополье - «Тростянец-2» Тростянец
Футбольный клуб «Альянс» (Липовая Долина) приглашает болельщиков и любителей футбола 15 сентября в с.Байрак, где на территории спортклуба «Байрак» состоится...
13 сентября в Николаевке был сыгран перенесенный матч чемпионата области по футболу....
12 сентября «Виктория» из Николаевки сыграла в 1/16 финала кубка Украины по футболу среди аматоров....
В минувший уик-энд стартовал сезон в Детско-юношеской футбольной лиге Украины....
На День физкультуры и спорта в Конотопе на стадионе «Локомотив» открыли обновелнный памятник футболистам....