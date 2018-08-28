Исполком рассмотрит петицию о зловонных мусоровозах Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Контроль и штрафы за загрязнение города при вывозе бытовых отходов».

«Каждый год в августе город превращается в зловонную дыру. Все дороги залиты помоями, к мусорным бакам страшно подойти. Причина в том, что компании, которые занимаются вывозом мусора, очевидно, не хотят чаще опустошать и мыть машины. Между тем тариф на вывоз мусора подняли.

Предлагается:

1. Обратиться в полицию с просьбой усилить контроль за загрязнением дорог в августе-сентябре во время «сезона арбузов». За загрязнение дорог предусмотрен штраф, но это почему-то игнорируется.

2. Расторгнуть договор на вывоз мусора с компаниями, которые пренебрегают чистотой вокруг мусорных баков и прилегающей к ним территории.

3. Провести новый конкурс на вывоз бытовых отходов, где предусмотреть более жесткие условия по уборке территории вокруг мусорных баков, а также герметичности баков и автомобилей, из которых не должно ничего выливаться, как сейчас.

4. Предусмотреть механизм контроля с высокими штрафами за ненадлежащее исполнение договора в части поддержания чистоты», - писал автор петиции.

Ответ на электронную петицию:

«Сообщаем, что специалистами департамента инфраструктуры города Сумского городского совета рассмотрено электронную петицию по контролю и штрафов за загрязнение города при вывозе бытовых отходов, размещенную на портале «Единая система местных птицей». Подготовлен соответствующий проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета, который будет рассмотрен на очередном заседании исполнительного комитета Сумского городского совета.

О времени и месте заседания исполнительного комитета Вас будет проинформировано».

В проекте решения, размещенного на сайте мэрии, две редакции – поддержать петицию и не подержать. В первом случае департаменту инфраструктуры рассмотреть возможность проведения нового конкурса, что довольно проблематично, ведь тот же исполком буквально во вторник принял решение о дополнительных договорах с перевозчиками мусора об обустройстве 72 контейнерных площадки. Отделу по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы подготовить обращение в Сумской отдел полиции ГУНП в Сумской области, Управлению патрульной полиции в Сумской области о принятии дополнительных мер по усилению контроля за загрязнением дорог при вывозе бытовых отходов.

Во втором – о конкурсе не идет речь, а об обращении в полицию идет. Также комиссии по вопросам контроля качества услуг по вывозу бытовых отходов на территории города Сумы необходимо усилить контроль и проверку выполнения условий договора коммунального заказа.