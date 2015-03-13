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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58112

За сжигание сухой растительности сумчан ждет штраф от 340 гривен

Управление «Инспекция по благоустройству города Сумы» и управления патрульной полиции в Сумской области отмечают, что сжигание сухой растительности опасно и влечет за собой ответственность.

Об этом во время брифинга рассказали начальник Инспекции по благоустройству города Сумы Руслан Голоперов и заместитель командира батальона Управление патрульной полиции в Сумской области Виктор Свистун.

Несмотря на предупреждение, некоторые сумчане до сих пор применяют наименее безопасный и неэкологичный способ избавиться сухой растительности - сжигание. В результате таких действий здоровью человека наносится непоправимый вред, уничтожаются объекты растительного и животного мира, а в период чрезвычайной пожарной опасности создается угроза возгорания на близлежащих территориях.

«Что касается мер, которые принимает Инспекция по благоустройству, - проводятся рейды и при обнаружении таких фактов специалисты составляют протоколы на нарушителей по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, - сообщил руководитель инспекции Руслан Голоперов. - Хотелось бы обратиться к жителям:, чтобы избавиться от растительных отходов необходимо делать компостные ямы или заключать соответствующие договоры на вывоз таких отходов на специальную площадку».

Чиновник отметил недопустимость сжигания листьев и травы, растительных отходов и напомнил, что это запрещено действующим законодательством и карается штрафами.

За данное нарушение граждане привлекаются к административной ответственности, что влечет наложение штрафных санкций в размере: 340 - 1360 грн для физических лиц, а для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей значительно больше - 850 - 1700 гривен.

Как рассказал Руслан Голоперов, специалистами Инспекции по благоустройству в весенний период были составлены до 10 протоколов на нарушителей, и все они были привлечены к ответственности.

Заместитель командира батальона Управления патрульной полиции в Сумской области Виктор Свистун отметил, что несанкционированный поджог сухой растительности особенно опасен тем, что может перерасти в пожар, за что уже предусмотрена уголовная ответственность.

«В случае, если с поджог перерастет в масштабный пожар, что может привести к более серьезным последствиям, тогда наступает уже уголовная ответственность по ст. 245 Уголовного Кодекса Украины. Поэтому обращаемся с просьбой не совершать таких противоправных действий и предотвращать возникновение пожаров в экосистемах», - отметил представитель правоохранительных органов.

По его словам за 14 дней сентября зафиксировано 17 обращений от горожан по пожарам на линию «102».

Спикеры призвали всех неравнодушных сумчан в случае выявления самовольного выжигания сухой растительности и подозрительных лиц, которые могут осуществлять поджог, срочно обращаться в Инспекцию по благоустройству по телефону 70-06-02, или сообщать на линию «102» и в оперативного отдела «Служба 15-80».

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