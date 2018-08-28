Голодный бурынчанин пошел в магазин с топором Работники полиции застали одного из жителей Бурыни на рубеже дверей в магазин - мужчина пытался топором сбить решетку, чтобы добраться до продуктов питания.

Когда в дежурную часть Бурынского отделения полиции позвонили случайные свидетели с уведомлением о разбитом окне в одном из магазинов райцентра - по указанному адресу сразу отправилась следственно-оперативная группа полиции.

Прибыв на место происшествия, правоохранители увидели разбитое стекло двери, а в тамбуре помещения слышался подозрительный шорох. Подойдя к крыльцу, увидели и самого злоумышленника, который «приложил руку» к этому беспорядку.

Во время беседы с правоохранителями он объяснил, что около 22:00, взял из дома мешок и топор, пошел в магазин, чтобы похитить продукты питания, - мол, очень хотелось есть. Сначала выбил стекло в двери и проник в тамбур, после чего повредил стекло на двери торгового зала. Далее начал взламывать металлические решетчатые двери. Однако добраться до цели ему помешали работники полиции, которые как раз застали его за этой «работой».

«Следователи Бурынского отделения полиции уже открыли отношении мужчины уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины, - комментирует ситуацию начальник Бурынского отделения полиции Сергей Бойко. - За содеянное ему придется понести наказание, ведь санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.