На Сумщине открыли первую полицейскую станцию (видео)

После торжественного открытия полицейской станции присутствующие осмотрели новое служебное помещение. Кабинеты для участкового офицера и инспекторов группы реагирования патрульной полиции оснащены необходимой оргтехникой, имеется доступ к сети Интернет. Служебные помещения полицейским выделил и отремонтировал Сумской областной центр занятости, который в Хоружевке вскоре откроет свой центр помощи объединенным территориальным громадам. По словам руководителя центра Владимира Подлесного именно полицейская станция должна стать одной из площадок для предоставления населению правовых услуг и помощи.
Полицейские, которые будут нести здесь службу, настроены оптимистично. Говорят хорошая материально-техническая база позволит им быстро и качественно выполнять поставленные задачи.
По словам заместителя начальника ГУНП в Сумской области Владимира Бабича, полицейская станция заработала благодаря тесному взаимодействию полиции, органов местного самоуправления и громады. Здесь жители могут получить квалифицированную помощь и ответы на вопросы, которые их беспокоят. Станция всегда открыта для общения, консультаций и правовой помощи, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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