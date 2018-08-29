Конотопчанин отобрал кусок сала у пенсионерки За содеянные ограбления и разбойное нападение конотопчанину грозит до семи лет заключения.

За помощью к работникам Конотопского отделения полиции обратилась 70-летняя местная жительница. Она рассказала: к ней приходил в гости ее знакомый, с которым она ранее поддерживали хорошие отношения. После того, как она угостила его обедом, визитер, несмотря на ее протесты, открыто и нагло вытащил из холодильника большой кусок сала и удалился.

Как выяснили правоохранители, от старушки тот отправился к своему давнему знакомому, также пожилому мужчине, живущему неподалеку, чтобы продать ему свою «добычу».

Однако пенсионер от «сделки» отказался, догадавшись, что продукт, очевидно, получен незаконным путем. Тогда злоумышленник набросился на старика, начал его душить и требовать деньги. А потом достал из кармана своей жертвы 310 гривен и отправился по своим делам дальше.

«Получив сообщение о совершенном нападении, полицейские немедленно отправились на вызов. Им понадобилось буквально несколько минут, чтобы задержать злоумышленника по «горячим» следам», - комментирует события и.о. начальника Конотопской полиции Александр Васильченко.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 187 (разбой) и продолжается досудебное расследование. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении преступления, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

После окончания досудебного следствия дальнейшую судьбу любителя легкой наживы решит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.