Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:29161

Конотопчанин отобрал кусок сала у пенсионерки

За содеянные ограбления и разбойное нападение конотопчанину грозит до семи лет заключения.

За помощью к работникам Конотопского отделения полиции обратилась 70-летняя местная жительница. Она рассказала: к ней приходил в гости ее знакомый, с которым она ранее поддерживали хорошие отношения. После того, как она угостила его обедом, визитер, несмотря на ее протесты, открыто и нагло вытащил из холодильника большой кусок сала и удалился.

Как выяснили правоохранители, от старушки тот отправился к своему давнему знакомому, также пожилому мужчине, живущему неподалеку, чтобы продать ему свою «добычу».

Однако пенсионер от «сделки» отказался, догадавшись, что продукт, очевидно, получен незаконным путем. Тогда злоумышленник набросился на старика, начал его душить и требовать деньги. А потом достал из кармана своей жертвы 310 гривен и отправился по своим делам дальше.

«Получив сообщение о совершенном нападении, полицейские немедленно отправились на вызов. Им понадобилось буквально несколько минут, чтобы задержать злоумышленника по «горячим» следам», - комментирует события и.о. начальника Конотопской полиции Александр Васильченко.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 187 (разбой) и продолжается досудебное расследование. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении преступления, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

После окончания досудебного следствия дальнейшую судьбу любителя легкой наживы решит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Конотоп Ограбление Разбой

По тематике

В Конотопе восстановили памятник футболистам
12.09.2018 09:20

В Конотопе восстановили памятник футболистам

На День физкультуры и спорта в Конотопе на стадионе «Локомотив» открыли обновелнный памятник футболистам....

На Сумщине взяли под стражу неуловимого разбойника
11.09.2018 15:53

На Сумщине взяли под стражу неуловимого разбойника

По ходатайству прокуратуры взят под стражу злоумышленника, который совершил ряд преступлений и длительное время скрывался от следствия....

У Конотопі пройде «Твоя Країна Fest»
07.09.2018 14:47

У Конотопі пройде «Твоя Країна Fest»

Фестиваль української музики «Твоя Країна fest» пройде у Конотопі 8 вересня....

05.09.2018 13:18

В Киеве житель Сумщины ограбил местного

Злоумышленник отобрал у потерпевшего сумку с вещами. Убежать ему помешали полицейские, которые находились неподалеку....

Помогите разыскать человека! (фото)
04.09.2018 18:24

Помогите разыскать человека! (фото)

Полицейские Конотопского отдела полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшего Мовчуна Анатолия Ильича, 1958 года рождения, жителя г. Конотоп, Сумской области,...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.