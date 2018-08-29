На Сумщине брат у брата похитил мотоцикл Чтобы найти пропавшее транспортное средство, работникам Ахтырского отдела полиции пришлось потратить немало времени и сил.

44-летний житель Ахтырки, ранее неоднократно судимый за совершение краж, часто посещал свою старенькую бабушку, проживающую в одном из сел района. И не столько помогал, как вывозил в ближайший пункт приема металлолома потихоньку взятые из усадьбы металлические вещи. Когда во дворе ничего «подходящего» не оставалось, очередь дошла до транспортного средства младшего брата.

Вора не остановил тот факт, что 33-летний брат очень дорожил мотоциклом - ведь это был подарок от отца. Не долго думая, вор сбыл его первому попавшемуся покупателю за смешную цену в 900 гривен.

Работники полиции в рамках открытого по признакам ч. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством) уголовного производства провели ряд оперативно-розыскных мероприятий. И нашли похищенное в одном из райцентров соседней области. Следует сказать, что новый хозяин хорошо заботился о своей покупке - ахтырчанин, которому правоохранители вернули мотоцикл, остался доволен техническим состоянием своего транспорта, и искренне благодарит работников полиции за их работу.

Что же касается брата-вора, то ему грозит очередное наказание в размере от 3 до 5 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.