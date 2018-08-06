На Конотопщине откроется музей художника Николая Стороженко

Торжественное открытие мемориального комплекса посвящено 90-летию со дня рождения Николая Стороженко.
Николай Андреевич Стороженко - академик Национальной академии искусств Украины, народный художник Украины, профессор, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, основатель и многолетний руководитель Мастерской живописи и храмовой культуры в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.
Место расположения мемориального комплекса: улица Клубная, д. 1/а, село Вязовое, Конотопский район. Мемориальный комплекс Николая Стороженко начинает работать с 21 сентября ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до 18:00.
К месту назначения можно доехать рейсовым автобусом по маршруту «Конотоп - Вязовое» с АС Конотоп в 5:45, 12:00, 15:00, 17:20. А в обратном направлении добраться до города можно в 6:45, 12: 45,15: 40, 18:00.
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