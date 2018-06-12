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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах закончили капремонт тротуаров на Привокзальной

На пл. Привокзальной закончили укладывать плитку.

По заказу департамента инфраструктуры города Сумского городского совета и по договору с подрядной организацией ООО «Мастер комфорта» завершены работы по капитальному ремонту тротуаров по площади Привокзальной в г. Сумы. Работы были начаты в 2017 году. Финансирование в 2018 году составило 80 тыс. грн. Всего потрачено 667 тыс. грн.

Общество Ремонт тротуаров

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