В Сумах закончили капремонт тротуаров на Привокзальной На пл. Привокзальной закончили укладывать плитку.

По заказу департамента инфраструктуры города Сумского городского совета и по договору с подрядной организацией ООО «Мастер комфорта» завершены работы по капитальному ремонту тротуаров по площади Привокзальной в г. Сумы. Работы были начаты в 2017 году. Финансирование в 2018 году составило 80 тыс. грн. Всего потрачено 667 тыс. грн.