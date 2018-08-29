В Ахтырке пустили транспорт по объездной, разрытой во время паводка

Проведены работы по укладке водопропускных труб на бетонном фундаменте, восстановлено асфальтобетонное дорожное покрытие на определенном участке. Всего было устроено 91 кв. м асфальтобетонного покрытия. Движение транспорта открыто, сообщили в Ахтырском горсовете.
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