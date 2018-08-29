В Ахтырке пустили транспорт по объездной, разрытой во время паводка На стадии завершения работы по объекту «Строительство водопропускных сооружения русла реки Ахтырка в черте города Ахтырка для борьбы с вредным воздействием вод».

Проведены работы по укладке водопропускных труб на бетонном фундаменте, восстановлено асфальтобетонное дорожное покрытие на определенном участке. Всего было устроено 91 кв. м асфальтобетонного покрытия. Движение транспорта открыто, сообщили в Ахтырском горсовете.

Напомним: в апреле 2018 года городские власти приняли решение разрыть объездную лорогу, чтобы спустить талую воду, затопившую город, на поля.