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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ахтырке пустили транспорт по объездной, разрытой во время паводка

На стадии завершения работы по объекту «Строительство водопропускных сооружения русла реки Ахтырка в черте города Ахтырка для борьбы с вредным воздействием вод».

Проведены работы по укладке водопропускных труб на бетонном фундаменте, восстановлено асфальтобетонное дорожное покрытие на определенном участке. Всего было устроено 91 кв. м асфальтобетонного покрытия. Движение транспорта открыто, сообщили в Ахтырском горсовете.

Напомним: в апреле 2018 года городские власти приняли решение разрыть объездную лорогу, чтобы спустить талую воду, затопившую город, на поля.

Общество Ахтырка Объездная дорога Паводок

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