В Сумах проходят рейды по недопущению парковки автомобилей в зеленых зонах Специалисты управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» совместно с представителями Управления патрульной полиции в Сумской области проводят рейды по выявлению нарушителей, которые паркуют машины на зеленых зонах.

Как сообщил управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» Руслан Голоперов, работники Инспекции совместно с представителями патрульной полиции провели совместные рейды по выявлению нарушителей. Начали с улиц, откуда поступало больше всего жалоб от горожан.

В частности проинспектировали территории в районе школы № 24 и по ул. Сергея Табалы. Во время совместных мероприятий на нарушителей, которые парковались в зеленых зонах, Инспекцией составлены четыре протокола об административном правонарушении, патрульной полицией - два протокола.

Чиновник отметил, что в действующем законодательстве произошли определенные изменения, поэтому в будущем планируют совместно с полицией принимать более жесткие меры, в частности ввести штрафы за нарушение элементов благоустройства и компенсацию за их восстановление. Кроме того, надеются решить вопрос о выделении спецтранспорта, чтобы иметь возможность эвакуировать такие транспортные средства на штрафплощадки.

По его словам, ради профилактики правонарушений Правил благоустройства и законодательства в сфере благоустройства, привлечения к ответственности водителей, рейды по выявлению нарушителей, которые паркуют машины на зеленых зонах, будут проводить систематически и охватят весь город.

О выявленных нарушениях сумчан просят безотлагательно информировать Инспекцию по благоустройству по телефону 70-06-02, сообщать на линию «102» или в оперативный отдел «Служба 15-80».