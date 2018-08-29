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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:56392

Подробности аварии с маршруткой в Сумах

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, которое произошло в областном центре

Спецкор

В Сумах на перекрестке улиц Римского-Корсакова и Боровая столкнулись два автомобиля. В результате телесные повреждения получили 6 человек.

В 12:44 на линию «102» поступило сообщение о столкновении легкового «Мерседеса» и пассажирского автобуса «Рута-25» (маршрут № 7). На место происшествия немедленно отправилась следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.

Выяснилось, что в иномарке находились два студента местного вуза, граждане Иордании. Они и еще трое пассажиров маршрутки с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализированы и находятся в больницах.

Сейчас оба транспортных средства эвакуированы на штрафплощадку Сумского городского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), в рамках которого будут назначены все необходимые экспертизы и будут проводиться дальнейшие следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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