На Сумщине с самолетов разбросают вакцину от бешенства для диких животных

Плановая пероральная иммунизация плотоядных животных (лисиц, волков, енотовидных собак) против бешенства будет проводиться в сентябре-октябре текущего года.
Вакцину разбросают с помощью самолетов АН-2.
— Сложная эпизоотическая ситуация по бешенству в Украине и Сумской области требует радикальных мер, среди которых одно из основных мест занимает пероральная иммунизация диких плотоядных животных, эффективность которой доказана как в экспериментальных, так и в полевых условиях, — отмечают в ведомстве.
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