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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:2297

На Сумщине с самолетов разбросают вакцину от бешенства для диких животных

Об этом информирует Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области.

Плановая пероральная иммунизация плотоядных животных (лисиц, волков, енотовидных собак) против бешенства будет проводиться в сентябре-октябре текущего года.

Вакцину разбросают с помощью самолетов АН-2.

— Сложная эпизоотическая ситуация по бешенству в Украине и Сумской области требует радикальных мер, среди которых одно из основных мест занимает пероральная иммунизация диких плотоядных животных, эффективность которой доказана как в экспериментальных, так и в полевых условиях, — отмечают в ведомстве.

Жителей Сумщины просят не брать брикеты в руки.

Общество Вакцинация Госпродпотребслужба

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